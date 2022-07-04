На парковке в центре Москвы нашли тело мужчины

Прохожие нашли тело мужчины на парковке возле одного из домов на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По сведениям телеканала, на место случившегося вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду медиков. Погибшему около 35 лет, предварительно, специалисты не выявили следов насильственной смерти.

Сотрудники полиции продолжают выяснять другие обстоятельства произошедшего. Тело направили в морг для установления причины гибели.

Ранее в центре Петербурга на улице Константина Заслонова обнаружили накрытый одеялом труп мужчины. Специалисты также не нашли внешних признаков насильственной смерти.