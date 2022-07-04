В Республике Тыва отчим убил падчерицу из-за плача

В Республике Тыва ранее судимый россиянин убил 9-летнюю падчерицу. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения Следственного комитета .

«По версии следствия, в квартире по месту проживания мужчина из-за плача малолетней падчерицы нанес несколько ударов кулаком по голове последней, которая от полученных телесных повреждений скончалась в этот же день», — говорится в сообщении ведомства.