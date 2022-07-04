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29 минут назад

В Республике Тыва отчим убил падчерицу из-за плача

Газета.Ru

В Республике Тыва ранее судимый россиянин убил 9-летнюю падчерицу. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения Следственного комитета.

В Республике Тыва отчим убил падчерицу из-за плача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По версии следствия, в квартире по месту проживания мужчина из-за плача малолетней падчерицы нанес несколько ударов кулаком по голове последней, которая от полученных телесных повреждений скончалась в этот же день», — говорится в сообщении ведомства.

Россиянина задержали и предъявили ему обвинение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Происшествия,Следственный комитет,
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