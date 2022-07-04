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36 минут назад

18 человек пострадали из-за урагана в Якутии

Елена Прошина

18 человек пострадали из-за урагана, который обрушился на село Борогонцы в Якутии во время спортивных игр. Как рассказал глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале, в населенном пункте разрушились конструкции экрана и декорации.

Ураганный ветер сносил беседки, срывал конструкции, установленные на стадионе. Отмечается, что среди пострадавших есть трое детей, всем оказывается медицинская помощь. По информации ГУ МЧС, люди получили незначительные травмы, мелкие ушибы, переломов нет.

Как сообщает ТАСС, в результате бури упали несколько столбов, сейчас ведутся восстановительные работы. В Борогонцы выехал прокурор Усть-Алданского района, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в конце июня сильные ливни обрушились на Приморский край и затопили Владивосток. В результате бури дома на нескольких улицах оказались обесточены, движение трамваев и автомобилей затруднено.

Происшествия,Видео,Айсен Николаев,
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