18 человек пострадали из-за урагана в Якутии

18 человек пострадали из-за урагана, который обрушился на село Борогонцы в Якутии во время спортивных игр. Как рассказал глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале, в населенном пункте разрушились конструкции экрана и декорации.

Ураганный ветер сносил беседки, срывал конструкции, установленные на стадионе. Отмечается, что среди пострадавших есть трое детей, всем оказывается медицинская помощь. По информации ГУ МЧС, люди получили незначительные травмы, мелкие ушибы, переломов нет.

Как сообщает ТАСС, в результате бури упали несколько столбов, сейчас ведутся восстановительные работы. В Борогонцы выехал прокурор Усть-Алданского района, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.