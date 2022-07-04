В Туве задержали 15 сторонников АУЕ*

В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»), которые привлекали к противоправной деятельности подростков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Фото: ФСБ РФ/РИА «Новости» ФСБ РФ/РИА «Новости»

Отмечается, что правоохранители сформировали «неопровержимую доказательную базу участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ в Республике Тува из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики».

По факту произошедшего главное следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статьям «Организация деятельности экстремистской организации», «Финансирование экстремистской деятельности» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Были задержаны 15 человек, подозреваемых по этим статьям.

Также в деятельность АУЕ активно вовлекали подростков, которые были нужны для «ресурсного обеспечения запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений».