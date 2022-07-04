Вулкан на Курилах начал извергаться каждые 20 минут

Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир на Курилах начал извергаться каждые 20 минут. Как сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на региональное МЧС, максимальная высота выбросов составила 3,5 километров.

Благодаря направлению ветра пепел не накрыл город Северо-Курильск. Как отмечают вулканологи, внутри Эбеко находится озеро, а когда вода в нем закипает, пар выбрасывает вверх обломки пород.

В прошлый раз этот вулкан извергался в течение 5 лет и 4 месяцев. Несмотря на высокую активность и крупные выбросы, Эбеко не представляет угрозы ля местного населения и воздушного сообщения. Он регулярно выбрасывает столбы пепла и пара высотой до 3 километров, которые обычно сносит ветром.