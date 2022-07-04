В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
22 минуты назад

Вулкан на Курилах начал извергаться каждые 20 минут

Елена Прошина

Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир на Курилах начал извергаться каждые 20 минут. Как сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на региональное МЧС, максимальная высота выбросов составила 3,5 километров.

Вулкан на Курилах начал извергаться каждые 20 минут
Фото: ГУМЧС России по Сахалинской областиГУМЧС России по Сахалинской области

Благодаря направлению ветра пепел не накрыл город Северо-Курильск. Как отмечают вулканологи, внутри Эбеко находится озеро, а когда вода в нем закипает, пар выбрасывает вверх обломки пород.

В прошлый раз этот вулкан извергался в течение 5 лет и 4 месяцев. Несмотря на высокую активность и крупные выбросы, Эбеко не представляет угрозы ля местного населения и воздушного сообщения. Он регулярно выбрасывает столбы пепла и пара высотой до 3 километров, которые обычно сносит ветром.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители