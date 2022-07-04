Во время стрельбы в Копенгагене погиб россиянин

Во время стрельбы в ТЦ в Копенгагене погиб 47-летний гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
По словам главного инспектора полиции Копенгагена Сёрена Томассена, в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в Копенгагене в воскресенье погибли три человека. Среди погибших оказался 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Также от ранений скончались 17-летние юноша и девушка – граждане Дании.
«Среди убитых - 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», - сказал Томассен.
Напомним, стрельба в торговом центре «Филдс», расположенном недалеко от датского столичного аэропорта Каструп, произошла вечером 3 июля. Полиция не исключает, что это был теракт. По данным полиции, стрелявшим оказался задержанный ранее 22-летний датчанин. При задержании у него были найдены винтовка и патроны.