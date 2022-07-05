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9 минут назад

Засуха в Румынии привела к пожарам на пшеничных полях

Газета.Ruиещё 1

Фермеры Румынии выразили беспокойство по поводу грозящих проблем с продовольствием на фоне жары и засухи в стране, сообщают румынские СМИ.

Засуха в Румынии привела к пожарам на пшеничных полях
Фото: скрин видео скрин видео

Национальное метеорологические управление Румынии предупредило, что по всей стране фиксируются температуры, превышающие среднестатистические для июля показатели: в большинстве регионов страны действуют "желтый" и "оранжевый" уровень погодной опасности, в ряде регионов температура достигнет 38 градусов, пишет Monden.

В некоторых частях страны также ожидаются проливные дожди, сильные грозы с градом и шквалистым ветром. В связи с засушливой погодой Национальное управление румынским водохозяйственным комплексом ("Румынские воды") призвало граждан рационально использовать запасы воды, в частности не рекомендовало поливать сады и наполнять бассейны.

От засухи уже пострадали 115 населенных пунктов страны.

Засуха вызвала и серьезные пожары в стране. В сети появилось видео, на котором на западе страны разгорелся пожар на пшеничном поле, сообщает портал Realitatae.

По данным СМИ, крупный пожар разгорелся в регионе Тимиш в Трансильвании, где на фоне экстремальной жары до этого произошло несколько пожаров на полях. Как отмечает National, из-за засухи производство пшеницы в этом году будет наполовину меньше, чем в прошлом, более того, все, что было собрано до сих пор, пойдет на экспорт.

Фермеры опасаются, что урожай пшеницы будет в этом году на 60% ниже, чем в прошлом, из-за нехватки воды, а потери при производстве кукурузы и подсолнечника в некоторых районах и вовсе составят 100%.

Ранее сообщалось, что засуха вынудила власти итальянской Вероны ограничить жителей в пользовании пресной водой.

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