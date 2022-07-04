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27 минут назад

Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии

Елена Прошина

Грузовое судно с 21 членом экипажа на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии. Сотрудники службы спасения пытаются оказать им помощь. Об этом сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт, передает ТАСС.

Судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берега Австралии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глава региона рассказал, что грузовой корабль потерял управление у побережья национального парка Ройал (расположен в 60 км к югу от Сиднея). По его словам, судно находится в «очень опасном положении».

«Правительство Нового Южного Уэльса продолжает активно сотрудничать с федеральными структурами, чтобы провести спасательную операцию как можно быстрее», — сообщил Перротт и добавил, что спасатели сделают все возможное, чтобы доставить экипаж судна на берег.

По данным береговых служб, сейчас грузовой корабль стоит на якоре примерно в 1 км от побережья. Сотрудники службы спасения пытаются отбуксировать его в море. Ремонтные бригады попытаются починить системы управления корабля, если его удастся оттащить на безопасное расстояние от береговых скал. Экипаж грузового судна достигнет берега с помощью катеров спасательной службы. Использовать воздушный транспорт для этого слишком опасно из-за сложных погодных условий.

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