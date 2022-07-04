ЧП в Копенгагене: Названы первые жертвы

В торговом центре «Филдс» в Копенгагене произошла стрельба. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу городской полиции, передает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Общее число пострадавших неизвестно. При этом в Twitter полиция подтвердила гибель только одного человека. По рассказам очевидцев, в торговом центре прозвучали не менее трех выстрелов.

Агентство отмечает, что у полиции есть подозреваемый. Они выразили уверенность, что 22-летний датчанин, которого уже задержали правоохранительные органы, открыл стрельбу. Отмечается, что при обыске полицейские нашли у него винтовку и патроны.