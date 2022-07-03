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42 минуты назад

Директора наркологической клиники на северо-востоке Москвы задержали по делу о пожаре

ТАСС

Гендиректора частной наркологической клиники на северо-востоке Москвы задержали по уголовному делу по факту пожара, в результате которого погиб человек.

Директора наркологической клиники Москвы задержали по делу о пожаре
Фото: ТАССТАСС

"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор частной клиники, где произошел пожар", - сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Вечером 2 июля в частной наркологической больнице на проезде Черского произошел пожар на первом этаже, горело оборудование и отделка внутри здания. Одна пациентка клиники погибла, еще три человека пострадали. Со слов врачей, внутри в момент возгорания находились девять пациентов.

По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и ч. 2 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным из открытых источников, в здании находится наркологический центр "Нарко клиник".

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