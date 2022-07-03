Генконсульство России в Хургаде выпустило обращение из-за нападения акул

Генеральное консульство РФ в Хургаде оперативно отреагировало на сообщения о гибели двух женщин после нападения акул. В учреждении посоветовали гражданам России, приехавшим в Египет на отдых, быть очень внимательными при нахождении в воде, выполнять требования властей страны. Об этом пишет РИА «Новости».

В консульстве напомнили, что первого июля «в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами». Кроме того, говорится в сообщении ГК, 3 июля хищная рыба была «замечена у одного из пляжей в черте города Хургада».

Сотрудники учреждения порекомендовали гражданам России «сохранять бдительность при нахождении в воде». Кроме того, они посоветовали в обязательном порядке «руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море».

В ГК подчеркнули, что следует обращать внимание на сигналы к выходу на сушу, «поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны».