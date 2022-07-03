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34 минуты назад

Самбист попал в реанимацию после драки с работниками пляжа в Сочи

Майк Габриелян

Самбист из Минска попал в реанимацию после конфликта с работниками сочинского пляжа «Фрегат» в Сочи. Об инциденте сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По версии канала, самбист отдыхал на пляже с сестрами 6 и 14 лет. Девочки снимали ролик, предлагая отдыхающим красиво нарезанные фрукты. Сотрудники «Фрегата» якобы увидели в них конкурентов и грубо попросили уйти. Старший брат Никита вступился за них, началась стычка. Трое работников пляжа пытались прогнать его силой, но не смогли.

После этого, по версии родственников самбиста, на подмогу прибыли «человек десять с палками и железными прутьями». В итоге молодой человек был избит и его увезли на скорой в тяжёлом состоянии.

Администрация пляжа и силовые структуры Сочи пока не комментировал инцидент.

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