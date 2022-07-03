Cпутник США снимал Белгород за три дня до обстрела

Корреспонденты РИА Новости утверждают, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород за три дня до обстрела города со стороны ВСУ. По информации агентства, съемки велись 30 июня.
Как заявили в РИА Новости, это не единственный случай, когда американские спутники делают снимки Белгородской области. По словам корреспондентов агентства, съемки также якобы велись 20, 22 и 27 июня.
В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», заявило Минобороны РФ.
По последним данным, в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали четыре человека, среди них ребенок.