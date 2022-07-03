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1 час назад

РИА Новости: спутник США снимал Белгород за три дня до обстрела

News.ru

Корреспонденты РИА Новости утверждают, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород за три дня до обстрела города со стороны ВСУ. По информации агентства, съемки велись 30 июня.

Cпутник США снимал Белгород за три дня до обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в РИА Новости, это не единственный случай, когда американские спутники делают снимки Белгородской области. По словам корреспондентов агентства, съемки также якобы велись 20, 22 и 27 июня.

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», заявило Минобороны РФ.

По последним данным, в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Происшествия,Армия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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