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40 минут назад

Мэр Белгорода раскрыл число поврежденных при обстреле ВСУ квартир

Lenta.ruиещё 8

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о повреждении более 350 квартир в 26 многоквартирных домах при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие данные опубликованы в его Telegram-канале.

Мэр Белгорода раскрыл число поврежденных при обстреле ВСУ квартир
Фото: ТАССТАСС

«В течение дня горожане сообщают о повреждениях имущества, цифры меняются. На 16.00 есть информация о 26 многоквартирных домах на улицах Попова, Н. Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. Всего 353 квартиры — в основном речь о повреждениях окон», — сообщил Иванов.

В ночь на 3 июля Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. Погибли минимум пять человек — изначально было известно о трех жертвах, однако позднее при разборе завалов обнаружили еще два тела. Еще четверо пострадали. Удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предположительно, в городе могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО), однако точные причины произошедшего пока устанавливаются. При этом в городе до 9 июля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, а взрывы в городе происходили и ранее.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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