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34 минуты назад

Курский губернатор сообщил о новом обстреле

Майк Габриелян

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле жилых домов приграничного посёлка Тёткино. О последствиях он написал в Telegram-канале, опубликовав фото разрушений. https://t.me/gubernator_46/1024

Курский губернатор сообщил о новом минометном обстреле жилых домов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом», - сообщил Старовойт.

Глава Курской области: ночью ПВО сбила два украинских БПЛА «Стриж» на подлёте к Курску

По его словам, российские военные подавили атаку противника ответным огнём.

Пострадавших нет. Повреждено несколько домов, требуется ремонт кровли, окон и фасадов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим в ночь на воскресенье обстрелял ракетами жилые кварталы Курска и Белгорода. Белгородские власти сообщили о трех погибших гражданских жителях.

Происшествия,Роман Старовойт,Минобороны России,
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