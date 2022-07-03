Курский губернатор сообщил о новом минометном обстреле жилых домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле жилых домов приграничного посёлка Тёткино. О последствиях он написал в Telegram-канале, опубликовав фото разрушений. https://t.me/gubernator_46/1024
«Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом», - сообщил Старовойт.
По его словам, российские военные подавили атаку противника ответным огнём.
Пострадавших нет. Повреждено несколько домов, требуется ремонт кровли, окон и фасадов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим в ночь на воскресенье обстрелял ракетами жилые кварталы Курска и Белгорода. Белгородские власти сообщили о трех погибших гражданских жителях.