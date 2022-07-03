Названа причина пожара в наркологической клинике в Москве

«Одна из пациенток — 48-летняя Елена Блинникова скончалась на месте. Предварительно, именно она заснула с сигаретой», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на севере Москвы в проезде Черского произошел пожар в частной наркологической клинике. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь смогли спасти. Трое пострадавших были госпитализированы. Московская прокуратура сообщала, пожар случился в данном медучреждении из-за неосторожного обращения с огнем.