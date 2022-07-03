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35 минут назад

"112": причиной пожара в наркологической клинике в Москве стала непотушенная сигарета

Газета.Ru

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в наркологической клинике на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

Названа причина пожара в наркологической клинике в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возгорание произошло на первом этаже центра «Нарко Клиник», его площадь составила 50 квадратных метров.

«Одна из пациенток — 48-летняя Елена Блинникова скончалась на месте. Предварительно, именно она заснула с сигаретой», — говорится в публикации.

На северо-востоке Москвы произошел пожар в наркологической клинике

Ранее стало известно, что на севере Москвы в проезде Черского произошел пожар в частной наркологической клинике. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь смогли спасти. Трое пострадавших были госпитализированы. Московская прокуратура сообщала, пожар случился в данном медучреждении из-за неосторожного обращения с огнем.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Происшествия,Елена Блинникова,МЧС России,
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