Названа причина пожара в наркологической клинике в Москве

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в наркологической клинике на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «112».
Возгорание произошло на первом этаже центра «Нарко Клиник», его площадь составила 50 квадратных метров.
«Одна из пациенток — 48-летняя Елена Блинникова скончалась на месте. Предварительно, именно она заснула с сигаретой», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что на севере Москвы в проезде Черского произошел пожар в частной наркологической клинике. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь смогли спасти. Трое пострадавших были госпитализированы. Московская прокуратура сообщала, пожар случился в данном медучреждении из-за неосторожного обращения с огнем.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».