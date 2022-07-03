В Эгейском море произошел инцидент с подлодкой греческих ВМС

В Эгейском море произошел инцидент с подводной лодкой Военно-морских сил (ВМС) Греции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на греческий сайт militair.gr, специализирующийся на военной тематике.

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Как сообщает ресурс, инцидент произошел в начале июня этого года с подлодкой «Пипинос». Отмечается, что в результате случившегося пострадали несколько членов экипажа.

«Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена», — говорится в публикации.

Также сайт обратил внимание, что Генеральный штаб ВМС Греции не предоставил никакой информации о произошедшем в Эгейском море.