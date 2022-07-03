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49 минут назад

В Эгейском море произошел инцидент с подлодкой греческих ВМС

Lenta.ru

В Эгейском море произошел инцидент с подводной лодкой Военно-морских сил (ВМС) Греции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на греческий сайт militair.gr, специализирующийся на военной тематике.

В Эгейском море произошел инцидент с подлодкой греческих ВМС
Фото: ShutterstockShutterstock

Как сообщает ресурс, инцидент произошел в начале июня этого года с подлодкой «Пипинос». Отмечается, что в результате случившегося пострадали несколько членов экипажа.

«Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена», — говорится в публикации.

Также сайт обратил внимание, что Генеральный штаб ВМС Греции не предоставил никакой информации о произошедшем в Эгейском море.

Греческая подводная лодка «Пипинос», относящаяся к типу 214, была спущена на воду в октябре 2014 года. Четыре подлодки этого типа были заказаны Грецией у немецкого судостроительного концерна ThyssenKrupp Marine Systems. Их строительство затянулось и сопровождалось скандалами. Так, после испытаний первой лодки этой серии — «Папаниколис» — греческие военные объявили о несоответствии воздухонезависимой силовой установки техническим требованиям. Кроме того, они обнаружили ряд других технических неполадок.

Происшествия,Генштаб,
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