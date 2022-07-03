Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый

Как пишет издание КП-Новосибирск со ссылкой на социальные сети родственников Колкера, 2 июля ученый был доставлен в ГКБ 29, где в 2:40 скончался.

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Напомним, что Советский районный суд Новосибирска заключил Дмитрия Колкера под стражу до 28 августа нынешнего года. Известно, что его перевезли из Новосибирска в столицу и определили в СИЗО «Лефортово».

По словам сына Колкера, ученого подозревают в передаче неких данных Китаю, где он проводил лекции для студентов. Максим Колкер добавил, что лекции на английском языке были запрещены, а рядом с его отцом всегда находился сотрудник ФСБ.

Следует отметить, что у Дмитрия Колкера диагностировали онкологию поджелудочной железы IV степени. Ученый находился в больнице, когда его пришли арестовывать. Редакция будет следить за развитием событий.