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8 минут назад

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

ТАССиещё 1

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Фото: ТАССТАСС

"Высота пеплового выброса составила до 3 тыс. м. Облако пепла дрейфует к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана составляет 1 156 м. Он извергается с 2016 года.

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