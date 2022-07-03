Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Высота пеплового выброса составила до 3 тыс. м. Облако пепла дрейфует к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана составляет 1 156 м. Он извергается с 2016 года.