В Белгороде потушили пожар после обстрела ВСУ

Горящий дом в Белгороде потушен, еще один рядом стоящий дом получил повреждения. Возгорание началось после украинского обстрела и срабатывания системы ПВО в городе.

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По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате пожара пострадало три человека. Их доставили в больницу. В нескольких домах по соседству выбиты стекла. Что взорвалось в частном секторе пока неизвестно.

Региональное управление МЧС сообщает о направлении к месту ЧП нескольких пожарных расчетов. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.