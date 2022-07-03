В Белгороде потушили пожар после обстрела ВСУ

Горящий дом в Белгороде потушен, еще один рядом стоящий дом получил повреждения. Возгорание началось после украинского обстрела и срабатывания системы ПВО в городе.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате пожара пострадало три человека. Их доставили в больницу. В нескольких домах по соседству выбиты стекла. Что взорвалось в частном секторе пока неизвестно.
Региональное управление МЧС сообщает о направлении к месту ЧП нескольких пожарных расчетов. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Ранее «СП» писала о том, что прокуратура Москвы опубликовала кадры последствий пожара в частной наркологической клинике.