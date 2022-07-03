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1 час назад

Губернатор Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде, напоминающих ПВО

RT на русскомиещё 9

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.

В Белгороде прозвучала серия громких звуков, напоминающих ПВО
Фото: ТАССТАСС

Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.

«Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы.

14 мая жители Белгородской области также сообщали о громких хлопках над городом.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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