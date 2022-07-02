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2 часа назад

В Сети появились данные пользователей сервиса Туту.ру

Газета.Ru

В сети появились личные данные пользователей сервиса по заказу билетов Туту.ру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В Сети появились данные пользователей сервиса Туту.ру
Фото: PexelsPexels

Неизвестные выложили документ под названием TutuBusorders, который содержит информацию о покупателях билетов на автобусы — имена, фамилии, мобильные телефоны, адреса электронной почты. Документ содержит 2,627,166 строк. При этом в пресс-службе добавили, что база неполная и содержит примерно 1% от общего объема заказов.

Уточняется, что с конца февраля сайт Туту.ру регулярно подвергался DDoS-атакам. Сейчас компания проводит внутреннее расследование, прорабатываются несколько версий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ходе тестирования нового метода DDoS-атаки хакерская группировка Killnet на несколько часов «сломала» сайт Федеральной налоговой платежной системы США. За это время Федеральная налоговая платежная система США в попытках противодействия DDoS-атакам сменила провайдера для защиты от атак с Flexential Corp. на Cloudfare, но это не помогло, из-за чего сайт был возвращен изначальному поставщику.

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