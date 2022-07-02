Отомстила за измену: москвичка оставила мужа без денег

В Москве местная жительница сняла со счета супруга 6 миллионов рублей, которые предназначались для оплаты ипотечного кредита. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным источника, муж и жена уже давно находились в ссоре, однако формально они оставались в браке. Когда мужчина уехал отдыхать со своей девушкой в Нальчик, женщина взяла старую доверенность и пошла в банк. Там женщина сняла со счета москвича 6 миллионов рублей, вырученных им с продажи квартиры и отложенных на оплату ипотеки.

Приехав в Москву, мужчина попытался уговорить жену вернуть ему взятые средства, однако женщина ему отказала. В результате мужчина остался без денег, и теперь он не может оплачивать свой кредит. После очередного отказа супруги мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.