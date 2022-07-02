В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
56 минут назад

Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб

Lenta.ru

Житель Северной Осетии погиб, подорвавшись на гранате, которой он угрожал полицейским — сотрудники ГИБДД собирались составить протокол на его товарища за езду в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, инцидент произошел в городе Алагире: Сталбек Хацаев ехал на авто, за рулем был его товарищ. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Неподалеку от дома Хацаева машину остановили сотрудники ГИБДД. Тогда фигурант прямо во время разбирательств с полицейскими сходил домой и вернулся с ручной гранатой. Россиянин угрожал взорвать ее и пытался таким образом убедить полицейских не составлять протокол о езде в нетрезвом виде.

В какой-то момент граната взорвалась, мужчина погиб. Информации о других пострадавших нет. Дома у Хацаева нашли самодельный оружейный арсенал. Среди найденного — автомат, сделанный из ножек школьных стульев. Сообщается, что погибший по профессии был фрезеровщиком.

Ранее сообщалось, что россиянин угрожал медикам взрывом гранаты. Когда медики прибыли на помощь жителю дома на улице Беловежской, получившему серьезную травму, вместо благодарности пострадавший начал сыпать угрозами, а затем заперся в квартире, откуда выкрикивал различные требования, обещая, что взорвет гранату.

Происшествия,ГИБДД,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители