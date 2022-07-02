Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб

Житель Северной Осетии погиб, подорвавшись на гранате, которой он угрожал полицейским — сотрудники ГИБДД собирались составить протокол на его товарища за езду в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, инцидент произошел в городе Алагире: Сталбек Хацаев ехал на авто, за рулем был его товарищ. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Неподалеку от дома Хацаева машину остановили сотрудники ГИБДД. Тогда фигурант прямо во время разбирательств с полицейскими сходил домой и вернулся с ручной гранатой. Россиянин угрожал взорвать ее и пытался таким образом убедить полицейских не составлять протокол о езде в нетрезвом виде.

В какой-то момент граната взорвалась, мужчина погиб. Информации о других пострадавших нет. Дома у Хацаева нашли самодельный оружейный арсенал. Среди найденного — автомат, сделанный из ножек школьных стульев. Сообщается, что погибший по профессии был фрезеровщиком.