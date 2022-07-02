В Хургаде умерла покалеченная акулой женщина

В Египте умерла женщина, которой акула откусила ногу и руку во время купания. Власти страны ввели трехдневный запрет на плавание и дайвинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Al Akhbar.
Погибшая - 68-летняя гражданка Австрии. Пенсионерка была замужем за египтянином и постоянно жила в Египте.
В пятницу, 1 июля женщина купалась в районе Сахль-Хашиш, что южнее курорта Хургада. Недалеко от берега на нее напала акула и откусила руку и ногу.
На место вызвали спасателей. Врачи провели реанимационные мероприятия, но не смогли запустить сердце. Женщина умерла в машине скорой от болевого шока.
После инцидента власти на три дня запретили в данном районе купания, рыбалку и погружения водолазов. Эксперты выясняют, почему акула напала на женщину. В нормальных условиях этим хищникам не свойственно подобное поведение.
В последний раз нападение акулы на человека зарегистрировали в 2020 году в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Акула напала на трех человек, им удалось выжить.