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50 минут назад

В Хургаде умерла покалеченная акулой женщина

Майк Габриелян

В Египте умерла женщина, которой акула откусила ногу и руку во время купания. Власти страны ввели трехдневный запрет на плавание и дайвинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Al Akhbar.

Погибшая - 68-летняя гражданка Австрии. Пенсионерка была замужем за египтянином и постоянно жила в Египте.

В пятницу, 1 июля женщина купалась в районе Сахль-Хашиш, что южнее курорта Хургада. Недалеко от берега на нее напала акула и откусила руку и ногу.

На место вызвали спасателей. Врачи провели реанимационные мероприятия, но не смогли запустить сердце. Женщина умерла в машине скорой от болевого шока.

После инцидента власти на три дня запретили в данном районе купания, рыбалку и погружения водолазов. Эксперты выясняют, почему акула напала на женщину. В нормальных условиях этим хищникам не свойственно подобное поведение.

В последний раз нападение акулы на человека зарегистрировали в 2020 году в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Акула напала на трех человек, им удалось выжить.

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