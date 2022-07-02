Выживший при крушении Ан-2 рассказал о борьбе за жизнь в тайге

Пассажир Павел Кривошапкин, выживший при крушении самолета в Якутии, рассказал, как в одиночестве боролся за жизнь в тайге в течение 10 дней. Мужчина дал интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, после крушения несколько часов находился у обломков самолета Ан-2. Потом спустился к речке, и увидел зимнюю тропинку оленеводов. Он пошел по ней и вышел к избушке, в которой нашел несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Однако, по словам выжившего, из-за травм у него болело тело, и аппетита не было.

Каждый день раненый Павел находил силы выходить из избушки и размахивать флажком, когда слышал звук спасательного вертолета. Иногда он разводил костер, но ситуацию осложнял туман.

Через 10 дней самолёт, потерпевший крушение, нашли. Вслед за ним спасатели обнаружили Кривошапкина.