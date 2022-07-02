Выживший при крушении Ан-2 рассказал о борьбе за жизнь в тайге

Пассажир Павел Кривошапкин, выживший при крушении самолета в Якутии, рассказал, как в одиночестве боролся за жизнь в тайге в течение 10 дней. Мужчина дал интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, после крушения несколько часов находился у обломков самолета Ан-2. Потом спустился к речке, и увидел зимнюю тропинку оленеводов. Он пошел по ней и вышел к избушке, в которой нашел несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Однако, по словам выжившего, из-за травм у него болело тело, и аппетита не было.
Каждый день раненый Павел находил силы выходить из избушки и размахивать флажком, когда слышал звук спасательного вертолета. Иногда он разводил костер, но ситуацию осложнял туман.
Через 10 дней самолёт, потерпевший крушение, нашли. Вслед за ним спасатели обнаружили Кривошапкина.
Борт, направлявшийся из столицы Якутии на площадку в Кобяйском районе, пропал 10 дней назад. Его обломки со следами возгорания нашли накануне, 1 июля. Кривошапкин был пассажиром упавшего Ан-2, кроме него на борту находилось два члена экипажа - они погибли. При падении самолета Павел сломал несколько ребер.