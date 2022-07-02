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1 час назад

Выживший при крушении Ан-2 рассказал о борьбе за жизнь в тайге

Майк Габриелян

Пассажир Павел Кривошапкин, выживший при крушении самолета в Якутии, рассказал, как в одиночестве боролся за жизнь в тайге в течение 10 дней. Мужчина дал интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, после крушения несколько часов находился у обломков самолета Ан-2. Потом спустился к речке, и увидел зимнюю тропинку оленеводов. Он пошел по ней и вышел к избушке, в которой нашел несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Однако, по словам выжившего, из-за травм у него болело тело, и аппетита не было.

Каждый день раненый Павел находил силы выходить из избушки и размахивать флажком, когда слышал звук спасательного вертолета. Иногда он разводил костер, но ситуацию осложнял туман.

На месте крушения Ан-2 в Якутии нашли тела двух погибших

Через 10 дней самолёт, потерпевший крушение, нашли. Вслед за ним спасатели обнаружили Кривошапкина.

Борт, направлявшийся из столицы Якутии на площадку в Кобяйском районе, пропал 10 дней назад. Его обломки со следами возгорания нашли накануне, 1 июля. Кривошапкин был пассажиром упавшего Ан-2, кроме него на борту находилось два члена экипажа - они погибли. При падении самолета Павел сломал несколько ребер.

Происшествия,Видео,
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