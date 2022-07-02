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3 часа назад

В Москве погибли двое рабочих, упав с 14 этажа строящегося офисного центра

ТАССиещё 5

Крановщик зацепил подъемной частью крана пилон на строящемся объекте офисного центра на севере Москвы, в результате с 14 этажа упали двое рабочих, они погибли. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Двое рабочих погибли после падения на стройплощадке в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Поздно вечером 1 июля на строящемся объекте офисного центра в Бумажном проезде двое рабочих 1998 и 1989 годов рождения погибли, упав с высоты. По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми с 14 этажа (65 м)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ход и результаты начатой процессуальной проверки контролируются прокуратурой.

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