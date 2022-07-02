Двое рабочих погибли после падения на стройплощадке в Москве

"Поздно вечером 1 июля на строящемся объекте офисного центра в Бумажном проезде двое рабочих 1998 и 1989 годов рождения погибли, упав с высоты. По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми с 14 этажа (65 м)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.