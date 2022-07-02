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4 часа назад

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Чикаго

Газета.Ruиещё 1

Двое мужчин и две женщины госпитализированы с ранениями после стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС, ссылаясь на сообщение городской полиции.

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Чикаго
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ведомстве добавили, что все раненые доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Известно. что огонь открыл прохожий, который скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемых нет.

Ранее в Калиниграде пьяный, ранее судимый 51-летний мужчина во дворе начал стрелять в воздух, так как его разозлили дети на самокатах.

До этого в Москве пьяная компания на автомобиле устроила стрельбу из автомата у храма в Успенском переулке.

Сообщается, что молодые люди вышли из машины и начали громко петь песни. Затем один из мужчин достал автомат и сделал несколько одиночных выстрелов в воздух. Причины такого поведения остались неизвестны.

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