Четыре человека получили ранения при стрельбе в Чикаго

Двое мужчин и две женщины госпитализированы с ранениями после стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС, ссылаясь на сообщение городской полиции.

В ведомстве добавили, что все раненые доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Известно. что огонь открыл прохожий, который скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемых нет.

Ранее в Калиниграде пьяный, ранее судимый 51-летний мужчина во дворе начал стрелять в воздух, так как его разозлили дети на самокатах.

До этого в Москве пьяная компания на автомобиле устроила стрельбу из автомата у храма в Успенском переулке.