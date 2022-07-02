Четыре человека получили ранения при стрельбе в Чикаго

Двое мужчин и две женщины госпитализированы с ранениями после стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС, ссылаясь на сообщение городской полиции.
В ведомстве добавили, что все раненые доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Известно. что огонь открыл прохожий, который скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемых нет.
Ранее в Калиниграде пьяный, ранее судимый 51-летний мужчина во дворе начал стрелять в воздух, так как его разозлили дети на самокатах.
До этого в Москве пьяная компания на автомобиле устроила стрельбу из автомата у храма в Успенском переулке.
Сообщается, что молодые люди вышли из машины и начали громко петь песни. Затем один из мужчин достал автомат и сделал несколько одиночных выстрелов в воздух. Причины такого поведения остались неизвестны.