Россиянин напал с ружьем на бизнесмена из-за автомобиля

Полиция Архангельской области задержала 42-летнего мужчину за вооруженное нападение на бизнесмена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что конфликт произошел в четверг, 30 июня. Ранее судимый россиянин встретился с бизнесменом на производственной базе поселка Привокзальный. Причиной нападения, по словам уголовника, послужило то, что предприниматель забрал у него машину, «часть денег за которую он ему отдал с целью последующего выкупа».

По данным издания, жертве повезло - ружье не выстрелило из-за осечки. В итоге мужчина остался жив.

В СКР уточнили, что против стрелка возбуждено дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Специалисты ведомства проводят необходимые следственные действия, с тем, чтобы установить все обстоятельства преступления.