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9 минут назад

В Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

Елена Прошина

На площади 800 квадратных метров ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном Раменском вспыхнул пожар, эвакуировали 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, о возгорании комплекса по улице Королева, дом 27а стало известно в 19:24. Прибывшие на место первые пожарные установили, что открытое горение происходит на кровле и общая его площадь составляет 800 квадратных метров. До прибытия машин, находящие внутри люди в составе 20 человек самостоятельно эвакуировались на улицу. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по МО ТАСС.

Известно, что в тушении пожара задействовано порядка 40 человек и 12 единиц техники.

Происшествия,МЧС России,
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