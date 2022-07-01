В Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

На площади 800 квадратных метров ресторанно-гостиничного комплекса в подмосковном Раменском вспыхнул пожар, эвакуировали 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным агентства, о возгорании комплекса по улице Королева, дом 27а стало известно в 19:24. Прибывшие на место первые пожарные установили, что открытое горение происходит на кровле и общая его площадь составляет 800 квадратных метров. До прибытия машин, находящие внутри люди в составе 20 человек самостоятельно эвакуировались на улицу. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по МО ТАСС.