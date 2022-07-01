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13 минут назад

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Москва24

ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей", – отметил он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела со стороны Украины были повреждены окна жилых домов, также снаряды упали на некоторые огороды. При обстреле никто не пострадал.

В настоящее время определяется окончательная степень ущерба в поселке. По словам Старовойта, власти региона окажут помощь жителям поврежденных объектов.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника.

По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Происшествия,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Роман Старовойт,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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