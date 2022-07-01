"Время было упущено": стало известно о возможности спасти жизнь Михаилу Кругу

Сестра убитого в 2002 году шансонье Михаила Круга (Воробьев) в беседе с kp.ru рассказала, как потеряли время при спасении исполнителя.
По словам Ольги Медведевой, после того, как Михаил получил огнестрельное ранение от проникших в его дом злоумышленников, он отправился к соседу. Скорую помощь вызвать не удалось, потому что скорая по инструкции должна была приехать на вызов по огнестрельному ранению только после милиции.
«Поэтому сосед сам повез его в больницу. Время было потеряно. У Миши ведь было ранение брюшной полости, оно очень опасное: с таким нельзя ходить, говорить и двигаться. А он шел до соседа, ждал, в это время в брюшной полости много крови скопилось», — вспоминает сестра.
В больнице кровотечение смогли остановить, найти все поврежденные сосуды.
«И нам поначалу позвонили и сказали, что операция прошла благополучно, но потом Миша все же скончался. Один врач из реанимации мне сказал, что у Миши не успел восстановиться кровоток. Переливание крови ему сделали, капельницу поставили, но время было упущено», — сетует Медведева.
1 июля 2002 года 40-летнего исполнителя хита «Владимирский централ» Михаила Круга застрелили в собственном доме, в этот момент дома находились его дети, жена и теща.
Кроме того, сестра Михаила Круга рассказала, сколько семья шансонье получает за его песни.