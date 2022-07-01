"Время было упущено": стало известно о возможности спасти жизнь Михаилу Кругу

«Поэтому сосед сам повез его в больницу. Время было потеряно. У Миши ведь было ранение брюшной полости, оно очень опасное: с таким нельзя ходить, говорить и двигаться. А он шел до соседа, ждал, в это время в брюшной полости много крови скопилось», — вспоминает сестра.