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42 минуты назад

Глава Якутии показал первые фото с выжившим при крушении Ан-2

ТК «Звезда»

Глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев показал первые фото с выжившим при крушении самолета Ан-2 Павлом Кривошапкиным. По словам главы региона, врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. Сейчас проводятся все необходимые обследования.

Глава Якутии показал первые фото с выжившим при крушении Ан-2
Фото: Айсен НиколаевАйсен Николаев

Напомним, ранее стало известно о выжившем пассажире Ан-2. Павел Кривошапкин рассказал, что после крушения борта находился в лесу один в течение десяти дней. Его обнаружили спасатели, когда он размахивал палкой с оранжевым спасательным жилетом.

Айсен Николаев

Сегодня утром в Якутии на склоне горы обнаружили и обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2. Летательное средство с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту вылетело в 06.30 21 июня из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, но в назначенное время - через три часа того же дня - не прибыло.

Происшествия,Айсен Николаев,
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