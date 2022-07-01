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58 минут назад

Хакеры взломали сайт украинского канала и включили гимн России

Lenta.ru

Российские хакеры из объединения XakNet Team взломали сайт украинского телеканала «Дом». Об этом в пятницу, 1 июля, они объявили в своем Telegram-канале.

Хакеры взломали сайт украинского канала и включили гимн России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке зайти на сайт телеканала «Дом» сначала включался ролик, в котором демонстрировался флаг Российской Федерации и исполнялся гимн страны. Позже ресурс стал недоступен. На момент публикации материала при переходе по соответствующей ссылке возникает сообщение об ошибке.

XakNet Team, высказываясь о взломе в своем Telegram, заявили, что на телеканале «наконец» начали демонстрировать «правильный и приятный зрителям контент».

Ранее стало известно, что российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Представители объединения заявили, что в результате ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.

Перед этим Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда властями страны. Утверждалось, что из-за этого перестали работать более тысячи веб-ресурсов республики. Позже Killnet заявили, что добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы.

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