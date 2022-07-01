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58 минут назад

На месте крушения Ан-2 в Якутии нашли тела двух погибших

Мария Иванова

В Якутии на месте крушения Ан-2, пропавшего 21 июня, были найдены тела двух погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на якутское управление МЧС.

На месте крушения Ан-2 в Якутии нашли тела двух погибших
Фото: ТАССТАСС

Спасатели нашли обгоревшие обломки самолета в 45 километрах от села Себян-Кюель, возле них - тело одного человека, в кабине - тело второго. Поисковая операция продолжается.

21 июня в МЧС сообщили об исчезновении с радаров самолета Ан-2, на борту которого находились три человека и одна тонна груза.

Ан-2 летел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - «Вертикальный» (Кобяйский район) - Ус-Хатын. В 9:00 по местному времени он должен был сесть в «Вертикальном».

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