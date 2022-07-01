На месте крушения Ан-2 в Якутии нашли тела двух погибших

В Якутии на месте крушения Ан-2, пропавшего 21 июня, были найдены тела двух погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на якутское управление МЧС.
Спасатели нашли обгоревшие обломки самолета в 45 километрах от села Себян-Кюель, возле них - тело одного человека, в кабине - тело второго. Поисковая операция продолжается.
21 июня в МЧС сообщили об исчезновении с радаров самолета Ан-2, на борту которого находились три человека и одна тонна груза.
Ан-2 летел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - «Вертикальный» (Кобяйский район) - Ус-Хатын. В 9:00 по местному времени он должен был сесть в «Вертикальном».