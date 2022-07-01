Посетитель фитнес-клуба медитировал в бассейне и впал в кому

В Москве 36-летний мужчина впал в кому после того, как пытался медитировать под водой в бассейне фитнес-клуба. Об этом пишет «МК».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, сотрудники клуба неоднократно делали посетителю замечания, однако мужчина их не слушал. Спустя время его в бессознательном состоянии обнаружил инструктор.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации. Врачи диагностировали у него отек легких, сообщает Telegram-канал 112.