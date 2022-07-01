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1 час назад

Посетитель московского фитнес-клуба медитировал в бассейне и впал в кому

Lenta.ruиещё 2

В Москве 36-летний мужчина впал в кому после того, как пытался медитировать под водой в бассейне фитнес-клуба. Об этом пишет «МК».

Посетитель фитнес-клуба медитировал в бассейне и впал в кому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, сотрудники клуба неоднократно делали посетителю замечания, однако мужчина их не слушал. Спустя время его в бессознательном состоянии обнаружил инструктор.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации. Врачи диагностировали у него отек легких, сообщает Telegram-канал 112.

В декабре 2021 года 18-летний посетитель столичного фитнес-клуба умер после тренировки. Молодой человек боксировал на ринге, но в какой-то момент потерял сознание и скончался.

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