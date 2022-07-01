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1 час назад

Обнаружены обломки пропавшего в Якутии Ан-2

Елена Прошина

Спасатели обнаружили обломки Ан-2, который 21 июня пропал в Якутии. Как сообщает Telegram-канал «112», остатки самолета находятся на склоне горы в Кобяйском улусе.

Найти место крушения удалось с воздуха, во время облета местности на вертолете Ми-8.

Напомним, что воздушное судно перестало выходить на связь Кобяйском районе Якутии. На борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза. Первоначально поиски осложнялись густым туманом, который снижал видимости.

Ранее стало известно, что летчики не имели права управлять самолетом. У одного из них удостоверение пилота было просрочено почти на 8,5 лет, а у второго этого документа вовсе не было. Кроме того, неполадки были и с самим воздушным судном – у компании «Техсервис» не было сертификата на осуществление коммерческой авиаперевозки и выполнение авиационных работ.

Происшествия,Видео,
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