Ранее стало известно, что летчики не имели права управлять самолетом. У одного из них удостоверение пилота было просрочено почти на 8,5 лет, а у второго этого документа вовсе не было. Кроме того, неполадки были и с самим воздушным судном – у компании «Техсервис» не было сертификата на осуществление коммерческой авиаперевозки и выполнение авиационных работ.