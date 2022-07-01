В Таиланде посетители кафе стали свидетелями смерти туриста

В Таиланде посетители кафе стали свидетелями случайной смерти 19-летнего австралийского туриста. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям издания, несчастный случай с Джошуа Джеймсом Коннеллом (Joshua James Connell) произошел на территории отеля Paripas Patong Resort на Пхукете. На записи с камер наблюдения видно, как турист поднимается на ограждение возле бассейна и начинает идти по нему, балансируя. Затем ролик обрывается.

Сообщается, что после этого турист упал с 15-метровой высоты на крышу ресторана, расположенного под гостиницей. По словам посетителей заведения, удар был настолько сильным, что сперва им показалось, будто произошел взрыв.

«Люди увидели иностранца на крыше. Он был без сознания. Все были в шоке от того, что он упал и умер», — приводит издание слова одного из очевидцев произошедшего.

По версии прибывших на место происшествия полицейских, смерть Коннелла не носит криминальный характер. Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают персонал гостиницы, чтобы выяснить, почему турист решил вскарабкаться на стену около бассейна.

Авторы материала уточнили, что гостиница Paripas Patong Resort находится в районе Патонг, «где круглосуточно бурлит ночная жизнь».