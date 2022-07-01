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1 час назад

Российские хакеры атаковали налоговую платежную систему США

Елена Прошина

Хакеры из группировки KILLNET, которые поддерживают Россию в сложившейся международной ситуации, объявили об атаке на Федеральную налоговую платежную систему США. Как сообщает «Ридус», сайт ведомства не работает уже более 12 часов.

Российские хакеры атаковали налоговую платежную систему США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сделали это в ответ на их бандитское и незаконное объявление нашему государству технического дефолта по надуманному предлогу в интересах мировой бандитской кредитно-финансовой системы под руководством США, а также в ответ на заморозку наших активов на счетах банков Америки и в банках их ручных управляемых европейских правительств», — заявили в организации.

По словам хакеров, это лишь первый шаг, и следующий будет «больше и больнее». В KILLNET заявили, что они являются патриотами своей родины и хотят объединить силы против развязывания информационной войны, чтобы таким образом поддержать военнослужащих Вооруженных сил РФ и спецоперацию на Украине.

Отмечается, что сайт Федеральной налоговой платежной системы подвергся DDoS-атаке, которая действует в режиме «бесконечного запроса». Систему регулярно посещают боты, что создает огромную нагрузку на сервера и вызывает сбои в их работе.

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