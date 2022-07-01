Российские хакеры атаковали налоговую платежную систему США

Хакеры из группировки KILLNET, которые поддерживают Россию в сложившейся международной ситуации, объявили об атаке на Федеральную налоговую платежную систему США. Как сообщает «Ридус», сайт ведомства не работает уже более 12 часов.
«Мы сделали это в ответ на их бандитское и незаконное объявление нашему государству технического дефолта по надуманному предлогу в интересах мировой бандитской кредитно-финансовой системы под руководством США, а также в ответ на заморозку наших активов на счетах банков Америки и в банках их ручных управляемых европейских правительств», — заявили в организации.
По словам хакеров, это лишь первый шаг, и следующий будет «больше и больнее». В KILLNET заявили, что они являются патриотами своей родины и хотят объединить силы против развязывания информационной войны, чтобы таким образом поддержать военнослужащих Вооруженных сил РФ и спецоперацию на Украине.
Отмечается, что сайт Федеральной налоговой платежной системы подвергся DDoS-атаке, которая действует в режиме «бесконечного запроса». Систему регулярно посещают боты, что создает огромную нагрузку на сервера и вызывает сбои в их работе.