Российские хакеры атаковали налоговую платежную систему США

«Мы сделали это в ответ на их бандитское и незаконное объявление нашему государству технического дефолта по надуманному предлогу в интересах мировой бандитской кредитно-финансовой системы под руководством США, а также в ответ на заморозку наших активов на счетах банков Америки и в банках их ручных управляемых европейских правительств», — заявили в организации.