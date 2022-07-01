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40 минут назад

Драка в торговом центре в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

В одном из торговых центров Марьино произошла драка. Несколько посетителей заведения выяснили отношение на кулаках возле банкоматов. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший соответствующее видео.

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Однако на кадрах видно, что его пресек вышедший на крики сотрудник ТЦ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали грабителей, напавших на мужчину и отнявших у него барсетку с крупной суммой денег. В ней находились 1,2 миллиона рублей.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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