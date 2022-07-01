Драка в торговом центре в Москве попала на видео

В одном из торговых центров Марьино произошла драка. Несколько посетителей заведения выяснили отношение на кулаках возле банкоматов. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший соответствующее видео.

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Однако на кадрах видно, что его пресек вышедший на крики сотрудник ТЦ.