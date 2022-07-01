Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Сын подозреваемого Максим, в свою очередь, сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ , когда ученый проходил лечение в медучреждении. Как рассказала дочь Колкера Алина, у ее отца выявили четвертую стадию рака.

27 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению проект закона, который предусматривает, что переход на сторону врага в условиях военных действий может быть приравнен к госизмене. Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.