Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Советский новосибирский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который подозревается в государственной измене. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в управлении местного судебного департамента.
Сын подозреваемого Максим, в свою очередь, сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ, когда ученый проходил лечение в медучреждении. Как рассказала дочь Колкера Алина, у ее отца выявили четвертую стадию рака.
Родственники ученого предполагают, что Колкер подозревается в сотрудничестве со специальными службами Китая, передает ТАСС.
27 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению проект закона, который предусматривает, что переход на сторону врага в условиях военных действий может быть приравнен к госизмене. Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.