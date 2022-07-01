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1 час назад

В Новосибирске по подозрению в госизмене арестовали ученого Дмитрия Колкера

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Советский новосибирский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который подозревается в государственной измене. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в управлении местного судебного департамента.

Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене
Фото: UnsplashUnsplash

Сын подозреваемого Максим, в свою очередь, сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ, когда ученый проходил лечение в медучреждении. Как рассказала дочь Колкера Алина, у ее отца выявили четвертую стадию рака.

Родственники ученого предполагают, что Колкер подозревается в сотрудничестве со специальными службами Китая, передает ТАСС.

27 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению проект закона, который предусматривает, что переход на сторону врага в условиях военных действий может быть приравнен к госизмене. Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Происшествия,ФСБ,Госдума,
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