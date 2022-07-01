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2 часа назад

В Калмыкии арестовали обвиняемого в убийстве годовалого ребенка

ТАССиещё 2

Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал обвиняемого в убийстве годовалого ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Россиянина заподозрили в убийстве годовалого ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее уголовное дело было возбуждено в Калмыкии по факту убийства годовалого ребенка, прокуратура республики начала проверку. По подозрению в совершении преступления задержан родственник погибшего ребенка. Второе уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека") по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики, поскольку семья состояла на соответствующем учете.

"Сегодня по ходатайству следователя 50-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 30 июня 50-летний местный житель нанес ребенку 2021 года рождения не менее пяти ударов. Как сообщала пресс-служба местного управления СК ранее, орудием преступления мог быть топор. От причиненных травм малыш скончался на месте происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убитый мальчик был четвертым ребенком 36-летней женщины, которая состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По данным пресс-службы МВД России по республике, мать убитого ребенка еще год назад хотели лишить родительских прав. С 2016 года женщина состоит на профилактическом учете как родитель, не надлежащим образом исполняющий обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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