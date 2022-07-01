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2 часа назад

Мужчина до смерти избил топором годовалого ребенка

Свободная пресса

Годовалого ребенка убили в Калмыкии, сообщает следственное управление СК по республике.

Мужчина до смерти избил топором годовалого ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, в преступлении подозревается родственник убитого малыша. С ребенком он расправился при помощи топора, который изъяли правоохранители.

Известно, что малыш воспитывался в семье, которая стоит на профилактическом учете.

Следственное управление СК по Калмыкии взяло на контроль расследование уголовного дела.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Красноярском крае школьница попала в водопропускной шлюз протоки Енисея.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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