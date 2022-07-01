Мужчина до смерти избил топором годовалого ребенка

Годовалого ребенка убили в Калмыкии, сообщает следственное управление СК по республике.
Как сообщает РЕН ТВ, в преступлении подозревается родственник убитого малыша. С ребенком он расправился при помощи топора, который изъяли правоохранители.
Известно, что малыш воспитывался в семье, которая стоит на профилактическом учете.
Следственное управление СК по Калмыкии взяло на контроль расследование уголовного дела.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Красноярском крае школьница попала в водопропускной шлюз протоки Енисея.