Мужчина до смерти избил топором годовалого ребенка

Годовалого ребенка убили в Калмыкии, сообщает следственное управление СК по республике.

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Как сообщает РЕН ТВ, в преступлении подозревается родственник убитого малыша. С ребенком он расправился при помощи топора, который изъяли правоохранители.

Известно, что малыш воспитывался в семье, которая стоит на профилактическом учете.

Следственное управление СК по Калмыкии взяло на контроль расследование уголовного дела.