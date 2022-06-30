В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
36 минут назад

Власти Херсона объяснили причину взрыва в центре города

News.ru

Взрыв в центре Херсона является терактом, цель которого «запугать местных жителей», заявила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По ее словам, рядом с телевышкой сработало самодельное взрывное устройство. Губарева отметила, что несмотря на «провокации» в освобожденном регионе продолжают выстраиваться новые экономические, государственные и общественные институты.

"Украина совершила очередной теракт"
Фото: k_gubareva/t.mek_gubareva/t.me

В Херсоне произошел взрыв

Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. В результате взрыва была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Пострадавших нет. Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона, — сказала она.

Взрыв в районе телевышки в Херсоне прогремел около 19:00 30 июня.

Происшествия,Екатерина Губарева,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители