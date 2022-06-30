Взрыв в центре Херсона является терактом, цель которого «запугать местных жителей», заявила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По ее словам, рядом с телевышкой сработало самодельное взрывное устройство. Губарева отметила, что несмотря на «провокации» в освобожденном регионе продолжают выстраиваться новые экономические, государственные и общественные институты.
Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. В результате взрыва была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Пострадавших нет. Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона, — сказала она.
Взрыв в районе телевышки в Херсоне прогремел около 19:00 30 июня.