Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. В результате взрыва была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Пострадавших нет. Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона, — сказала она.