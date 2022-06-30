В Херсоне прогремел взрыв

В Херсоне прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.
По данным агентства, взрыв произошел, предположительно, в результате падения артиллерийского снаряда, выпущенного со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что на это указывают повреждения городской инфраструктуры, в частности — забора телевышки.
Ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. В результате подрыва его машины он получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала. В случившемся Депутат херсонской Голой Пристани Алексей Ковалев сообщил о совершенном на него Службой безопасности Украины (СБУ).