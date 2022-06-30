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25 минут назад

Стало известно о взрыве в Херсоне

Lenta.ru

В Херсоне прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.

В Херсоне прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, взрыв произошел, предположительно, в результате падения артиллерийского снаряда, выпущенного со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что на это указывают повреждения городской инфраструктуры, в частности — забора телевышки.

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Ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. В результате подрыва его машины он получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала. В случившемся Депутат херсонской Голой Пристани Алексей Ковалев сообщил о совершенном на него Службой безопасности Украины (СБУ).

Происшествия,В мире,Алексей Ковалев,СБУ,
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