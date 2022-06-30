В Москве задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.
Напомним, что ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова, которые также были связаны с делом Раковой.
По версии следствия, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Отметим, Ракова тогда занимала в этом же учреждении пост гендиректора — параллельно с министерской должностью. 52 млн рублей предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Впоследствии экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям.