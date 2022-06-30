Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.

Напомним, что ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова, которые также были связаны с делом Раковой.