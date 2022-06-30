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42 минуты назад

Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в больнице под Волгоградом

Газета.Ruиещё 2

В Волгоградской области правоохранители организовали проверку после обнаружения в больнице тела мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает портал V1.

Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в больнице под Волгоградом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в городе Камышине. Потерпевшего нашли в ночь с 28 на 29 июня, на его шее была глубокая рана от ножа.

Как отметили в областном Министерстве здравоохранения, пациент проходил лечение в хирургическом отделении больницы. Вечером его осмотрел врач, а после 3 часов ночи мужчина был уже мертв. Его пытались реанимировать, однако мероприятия не дали результатов, медики констатировали смерть пациента.

Данные сведения подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Там выясняют причины и подробности случившегося.

Происшествия,Следственный комитет,
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