Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в больнице под Волгоградом

В Волгоградской области правоохранители организовали проверку после обнаружения в больнице тела мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает портал V1.

Инцидент произошел в городе Камышине. Потерпевшего нашли в ночь с 28 на 29 июня, на его шее была глубокая рана от ножа.

Как отметили в областном Министерстве здравоохранения, пациент проходил лечение в хирургическом отделении больницы. Вечером его осмотрел врач, а после 3 часов ночи мужчина был уже мертв. Его пытались реанимировать, однако мероприятия не дали результатов, медики констатировали смерть пациента.