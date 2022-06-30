Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Якутии

Падение оборотов винта названо предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии, на борту которого находились 23 человека. Об этом со ссылкой на власти региона пишет РИА Новости.

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Вертолет Ми-8, направляющийся из поселка Усть-Майского в Алданском районе, 29 июня совершил посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей. Его экипаж занимался тушением лесного пожара в тайге. На борту в момент аварии находились 23 человека, семеро из них получили тяжелые травмы, еще семеро — средней степени.

Глава республики Айсен Николаев в ходе совещания по вопросу безопасности полетов констатировал, что авиационная техника у компаний, привлеченных к тушению пожаров, - устаревшая, часть судов старше 30 лет.

«Соответственно, подходы к безопасности должны быть очень серьезными. Никаких перегрузов быть не должно. И во многом это зависит от тех, кто на земле, от руководителей предприятий, от всех нас», - приводит слова Николаева Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).