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11 минут назад

Суд признал виновным в крупном мошенничестве генерала МВД Мельникова

ТАССиещё 1

Хамовнический суд Москвы оглашает в четверг обвинительный приговор в отношении бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова в рамках рассмотрения уголовного дела о крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Генерала МВД признали виновным в крупном мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мельников склонил Викова к совершению преступления", - говорится в приговоре судьи.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых: Александра Мельникова, Ивана Викова, Андрея Фролова и Андрея Викола. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Мельникова к восьми годам колонии строгого режима. Защита требовала полностью его оправдать, а сам генерал назвал уголовное дело в отношении себя провокацией.

По данным следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников - Ивана Викова и Андрея Фролова - обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в размере 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании. Дело находилось в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД России по Москве. Мельников, используя авторитет и значимость занимаемой должности, убедил уполномоченное лицо возобновить расследование по уголовному делу, о котором просил Викол, говорится в материалах дела. По данным источника ТАСС, Виков и Викол дали признательные показания.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере", "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", "Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

Происшествия,Александр Мельников,Андрей Фролов,МВД России,
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