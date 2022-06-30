В Москве задержали подозреваемых в ограблении на сумму 1,2 миллиона рублей. Инцидент произошел во дворе дома на Дмитровском шоссе. Двое неизвестных подошли к мужчине и, ударив его по голове, отняли барсетку, в которой находились денежные средства. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры задержания злоумышленников.