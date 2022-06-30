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1 час назад

Грабители отобрали 1,2 млн рублей у мужчины в Москве. Видео

Александр Кузьмин

В Москве задержали подозреваемых в ограблении на сумму 1,2 миллиона рублей. Инцидент произошел во дворе дома на Дмитровском шоссе. Двое неизвестных подошли к мужчине и, ударив его по голове, отняли барсетку, в которой находились денежные средства. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры задержания злоумышленников.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители по горячим следам задержали подозреваемых на территории Москвы. Ими оказались 28-летний и 44-летний ранее судимые приезжие», – отмечается в сообщении.

Украденные деньги у преступников были изъяты, их передали владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Злоумышленники отправлены под арест.

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